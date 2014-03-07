Песков: ушедший на самоизоляцию Путин абсолютно здоров

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что президент сдал ПЦР-тест, и он показал отрицательный результат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин здоров, несмотря на его решение уйти на самоизоляцию. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Путин сдал ПЦР-тест, и он показал отрицательный результат. Песков не стал говорить, кто именно из окружения российского лидера заболел, однако уточнил, что таковых было несколько.

Изоляция не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас очных мероприятий какое-то время не будет. Но это не влияет на интенсивность, президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он отметил, что на время глава государства вернется к режиму веб-конференций, как это было в острый режим пандемии коронавируса. По словам Пескова, Путин во время карантина будет работать из Ново-Огарево.

Напомним, в ходе прямой линии в конце июня текущего года российский лидер заявил, что привился от коронавируса препаратом "Спутник V". Вакцинация прошла весной, однако политик уточнил, что ему рекомендовали не говорить наименование вакцины, чтобы не создавать дополнительных конкурентных преимуществ.

Ранее в России предложили предоставлять три выходных после вакцинации.

Фото: kremlin.ru