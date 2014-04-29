В России предложили предоставлять три выходных после вакцинации

Работодатели отказывают сотрудникам в оплачиваемых отгулах, что может быть причиной нежелания вакцинироваться.

Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив предложил обязать работодателей РФ предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты после вакцинации. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на письмо директора ИСИРГИ Максима Петунина министру труда Антону Котякову, а также председателям СФ и Государственной Думы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.

Автор инициативы подчеркивает, в настоящее время предоставление оплачиваемых отгулов после прививки от COVID-19 не закреплено законом.

В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней. из текста письма

По словам Петунина, работодатели зачастую отказывают своим работникам в выходных днях для восстановления после вакцинации. Он считает, что это становится причиной отказа вакцинироваться.

Петунин добавил, что данную меру необходимо ввести на все прививки в условиях пандемии, а не только при вакцинации от коронавируса.

Ранее главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в России четвертая волна коронавируса может наступить в конце сентября-начале октября. Специалист подчеркнул, сочетание начала учебного года, возвращения граждан РФ из отпусков и погоды создают условия для ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Фото: pexels.com