В ГД назвали общее количество дней отдыха в 2026 году для работающих россиян
Светлана Бессараб напомнила о том, как долго россияне отдыхают каждый год.

Граждане России в 2026 году будут отдыхать суммарно 118 дней за счет всех выходных и праздничных дней, не считая стандартного ежегодного отпуска для сотрудников. Соответствующее заявление сделала депутат Государственной думы, члена профильного комитета по  труду, социальной политике и делам ветеранов в комментарии журналистам новостного агентства "ТАСС" Светланы Бессараб. Парламентарий из нижней палаты добавила, что в Трудовом кодексе страны зафиксировано 14 нерабочих праздничных дней в течение года, однако общее количество выходных год от года незначительно меняется.

В 2026 году работающие россияне будут отдыхать 118 дней, а в 2027 году - 116 календарных дней при 249 рабочих.

Светлана Бессараб, депутат ГД РФ

Бессараб добавила, что к нерабочим дням также добавляется оплачиваемый трудовой отпуск, который при нормальных условиях труда составляет 28 календарных дней. Таким образом, суммарная доля дней отдыха в течение года составит около 40%, работать предстоит 60% дней, отметила депутат.

