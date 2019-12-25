В ГД предложили сократить рабочее время между майскими праздниками

Георгий Камнев рассказал о том,что следует предоставить людям "время для жизни".

Депутат думской фракции КПРФ из Государственной думы Георгий Камнев предложил на российской территории работодателям отпускать своих сотрудников в рабочую неделю между майскими праздниками на два часа раньше. Соответствующей информацией с журналистами поделилась пресс-служба политического деятеля. Парламентарий из нижней палаты заметил, что весной погода позволяет населению выезжать за город, устраивать пикники или гулять. Он добавил, что речь идет о периоде, в который люди могут больше времени проводить с родными.

В этом году между праздниками - четыре рабочих дня, и я призываю работодателей проявить больше гибкости и подарить работникам там, где это позволяет производственный процесс, возможность сокращенного - на час или два - рабочего дня с 4 по 7 мая. Чтобы люди могли пораньше забрать детей из детсада или школы, погулять с ними в парке, сходить куда-то всей семьей. Георгий Камнев, депутат ГД РФ

Законодвтель уверен, что такое решение не приведет к каким-либо финансовым потерям для отечественного бизнеса, однако повысит лояльность сотрудников к компании и руководству, а также лишь усилит мотивированность по выполнению задач. Георгий Камнев добавил, что граждане должны получить время на жизнь. По мнению политика, пока что депутатское большинство не готово признать факт того, что современная экономическая система при правильной организации работы и современной производительности труда позволяет выполнять те же задачи, но оперативнее.

