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Проценко назвал сроки начала четвертой волны COVID-19
Сегодня, 12:41
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Проценко назвал сроки начала четвертой волны COVID-19

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На это повлияет сочетание сезона, возвращения из отпусков и начала учебного года.

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, когда в России стоит ждать четвертой волны коронавируса. Его слова передает сетевое издание "E1.RU".

Специалист подчеркнул, сочетание начала учебного года, возвращения граждан РФ из отпусков и погоды создают условия для ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года – может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября-начале октября.

Денис Проценко, главврач больницы №40 в Коммунарке

По его словам, в данный период может наблюдаться резкий рост числа случаев других сезонных заболеваний – гриппа и прочих ОРВИ. 

Проценко также отметил, что международный опыт показал эффективность борьбы с COVID-19 при помощи вакцинации.

Ранее мы сообщали, что правительство РФ выделит два миллиарда рублей на борьбу с опасными инфекциями и распространением коронавируса.

Фото: скриншто Youtube / Антонимы

Теги: covid-19, денис проценко, четвертая волна коронавируса
Категории: Новости России, Лента новостей,

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