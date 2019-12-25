Правительство РФ потратит два миллиарда рублей на борьбу с опасными инфекциями

На эти средства будут созданы ПЦР-центры, а также усилен контроль в пунктах пропуска через границу.

Кабинет министров РФ выделит два миллиарда рублей на борьбу с опасными инфекциями и распространением коронавируса. Соответствующее распоряжение вице-премьера Михаила Мишустина опубликовано на сайте российского правительства.

Отмечается, что часть выделенных средств предназначена для создания комплекса из четырех лабораторий, предназначенных для разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов.

Более 220 миллионов рублей выделено на создание ПЦР-центров, которые планируется открыть в крупных российских городах – в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и некоторых других.

Также средства предназначены для изучения изменчивости возбудителей COVID-19 и других новых инфекций, а также закупки спецоборудования для центров гигиены и эпидемиологии. Кроме того, планируется усилить подразделения санитарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.

Источником средств станет резервный фонд Правительства.

Ранее мы сообщали, что cпециалисты Федерального медико-биологического агентства разработали прибор, который способен диагностировать COVID-19 менее чем за полчаса.

Фото: ВК / Правительство Росии

