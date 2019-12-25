В России создали прибор, который распознает COVID-19 менее чем за полчаса

Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали прибор, который способен диагностировать COVID-19 менее чем за полчаса. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявила начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА Дарья Крючко.
По ее словам, аппарат обладает высокой точность определения наличия инфекции. В основе его работы лежит метод изотермической амплификации.
Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена.
Дарья Крючко, доктор медицинских наук
Она подчеркнула, что в случае необходимости данный прибор может быть доработан, вследствие чего он сможет определять и другие антигены.
Ранее врач-невролог 3-го инфекционного отделения Городской больницы Святого Георгия Никита Рожин рассказал, какое влияние на нервную систему оказывается коронавирусная инфекция.
Фото: Piter.tv
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