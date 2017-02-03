Врач-невролог объяснил, как коронавирус влияет на нервную систему

Вирус COVID-19 может воздействовать и на вегетативную нервную систему.

Врач-невролог 3-го инфекционного отделения Городской больницы Святого Георгия Никита Рожин рассказал, какое влияние на нервную систему оказывается коронавирусная инфекция. Этим он поделился в беседе с spbdnevnik.ru

Так, действие вируса распространяется на центральную нервную систему "на фоне ассоциированного воспалительного иммунного ответа и ангиопатии – повреждения сосудистого русла, капиллярной сети, что активирует образование тромбов. Соответственно, идет нарушение микроциркуляции центральной нервной системы (ЦНС) и периферической нервной системы".

Коллеги Рожина отмечают, что у пациентов часто наблюдается миастенические синдромы, полиневропатии и острые воспалительные демиелинизирующие полиневрорадикулопатии, когда пациент ощущает онемение конечностей, неустойчивость при ходьбе, слабость в кистях и стопах, нарушение мелкой моторики, снижение тонуса мышц, перебои в работе сердца и других органов, причем от степени поражения это не зависит.

Например, пациент перенес коронавирус в относительно легкой форме, но у него парализованы четыре конечности. При этом вирус уже не верифицирован, а осложнения на нервную систему – как остаточная реакция.

Вирус COVID-19 может воздействовать и на вегетативную нервную систему. Травма, инфекция, аутоиммунный процесс служат триггерами. Если человек эмоционально слаб, подвержен самовнушению, есть соматические заболевания (заболевания эндокринной системы, травмы нервной системы), то человек может себя накрутить, и это будет неоднократно повторяться.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1437 человек. В городе свободны 30,56% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом.

Фото: Piter.tv