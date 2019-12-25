Песков ответил на слова о "привлекательной переводчице" Путина на встрече с Трампом

Стефани Гришэм считает, что Путин специально выбрал красивую девушку в качестве переводчика, чтобы отвлечь Трампа.

Бывший пресс-секретарь экс-президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм написала в своих мемуарах о том, что российский лидер Владимир Путин специально выбрал для встречи с американским коллегой в 2019 году "привлекательную брюнетку", чтобы отвлечь его. Так посчитала на тот момент советник Трампа Фиона Хилл, пишет "РИА Новости"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с агентством заявил, что Путин не участвует в выборе переводчиков.

Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Дмитрий Пеков, пресс-секретарь президента России

Напомним, встреча президентов состоялась 28 июня 2019 года на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке.

Выход мемуаров Гришэм под заголовком "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", запланирован на 5 октября.

Ранее Трамп предрек Соединенным штатам конец через три года.

Фото: kremlin.ru