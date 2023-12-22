Песков: Россия предпримет ответные шаги на возможное размещение американского ядерного оружия в Польше

По его словам, российские военные будут анализировать ситуацию.

Россия предпримет ответные шаги на возможное размещение американского ядерного оружия в Польше. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали заявление президента Польши Анджея Дуды, который заявил о готовности Варшавы пойти на размещение американского ядерного оружия. Песков отметил, что российские военные будут анализировать ситуацию, если такое оружие разместят в Польше.

Ранее Песков заявил, что новый пакет помощи США не изменит ситуацию на поле боя.

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