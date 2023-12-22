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Песков: новый пакет помощи США не изменит ситуацию на поле боя

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По его словам, это решение приведет к новым жертвам среди украинцев.

Новый пакет помощи США Украине не изменит ситуацию на поле боя. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали решение палаты представителей конгресса США принять законопроект о выделении почти 61 млрд долларов Киеву. По словам Пескова, это решение приведет к новым жертвам среди украинцев. Он подчеркнул, что большая часть выделенных денег так или иначе останется в самих Соединенных Штатах.

Америка станет богаче, будет зарабатывать дополнительные дивиденды, оказывая таким образом помощь Украине. Собственно, принципиально ничего не меняется.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков подтвердил начало вывода российских миротворцев из Карабаха.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, помощь, пресс-секретарь президента россии, сша, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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