В Кремле подтвердили сведения азербайджанских СМИ.

В Кремле подтвердили начало вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 17 апреля сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Такой комментарий чиновник сделал в ответ на просьбу оценить сведения, опубликованные в азербайджанских СМИ, о начале вывода российских миротворцев из региона.

Да, это действительно так. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики продолжится.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ