В Будапеште прокомментировали выступления Жозепа Борреля и Радослава Сикорского по теме Украины.

Разговоры политических лидеров Европейского союза "о войне в регионе" показывают их реальные намерения, поэтому они играют с огнем. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Иностранный чиновник оценил недавнее высказывание главы верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозепа Борреля о том, что "распространение конфликта на Европу - больше не фантазия", а также выступление польского министра по иностранным делам Радослава Сикорского, который заговорил публично о том, что у регионального кризиса на Украине нет дипломатического решения, поэтому его можно завершить исключительно военной силой.

Это не коммуникационные пузыри, а осуществление реальных политических намерений и размышлений. Европа в эту минуту играет с огнем, мы балансируем на границе войны и мира. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

НАТО сползает в конфликт на Украине, заявил премьер Венгрии.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor