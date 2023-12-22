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Орбан прокомментировал разговоры лидеров ЕС о "войне в Европе"

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В Будапеште прокомментировали выступления Жозепа Борреля и Радослава Сикорского по теме Украины.

Разговоры политических лидеров Европейского союза "о войне в регионе" показывают их реальные намерения, поэтому они играют с огнем. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth.  Иностранный чиновник оценил недавнее высказывание главы верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозепа Борреля о том, что "распространение конфликта на Европу - больше не фантазия", а также выступление польского министра по иностранным делам Радослава Сикорского, который заговорил публично о том, что у регионального кризиса на Украине нет дипломатического решения, поэтому его можно завершить исключительно военной силой.

Это не коммуникационные пузыри, а осуществление реальных политических намерений и размышлений. Европа в эту минуту играет с огнем, мы балансируем на границе войны и мира.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

НАТО сползает в конфликт на Украине, заявил премьер Венгрии.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан, евросоюз, жозеп боррель, польша, радослав сикорский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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