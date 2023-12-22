Виктор Орбан надеется, что Будапешту удастся остаться в стороне.

Североатлантический военный альянс, организуя новую миссию по координации подготовки украинских военнослужащих и отправке оружия киевскому режиму, просто "сползает" в региональный конфликт. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth.

Первая глава этого конфликта закончилась тем, что подняли вопрос об отправке военных на Украину, такого раньше не было. НАТО организует новую миссию, не для отправки военных, но альянс начал координировать подготовку, отправку оружия, хочет собрать деньги со стран-членов. Виктор Орбан, премьер Венгрии

Европейский политик отметил, что вопрос стоит в том, удастся ли Будапешту остаться в стороне от кризиса, как удавалось это делать на первом этапе. Виктор Орбан заметил, чо речь идет о конфликте "двух братских славянских народов".

Орбан считает, что руководство ЕС должно смениться.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor