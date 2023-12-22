В Будапеште призвали найти новые ответственные лица для управления Евросоюзом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что действующее руководство Европейского союза должно подать в отставку, а на их место должны прийти новые политические лидеры. Соответствующее заявление иностранный политик сделал во время пресс-конференции, отрывок из которой распространен в социальных сетях.

У нас есть руководство ЕС с несколькими крупными проектами, выбранными им самим, такими как "зеленый переход", политика устойчивого развития, миграции, военная и санкционная политика, - и все они провалились. Виктор Орбан, глава венгерского правительства

В Будапеште упомянули высказывание главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она заявила, что Венгрия не получит денег от Евросоюза из-за ее миграционной и гендерной политики, поводимой внутри государства. По словам Виктора Орбана, система верховенства закона и условностей, созданная Евросоюзом, теперь обернулась для чстран-членов инструментом политического шантажа.

Орбан назвал Евросоюз пленником Сороса.

Фото и видео: X (нежелательная на территории России социальная сеть) / Orbán Viktor