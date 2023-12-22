Премьер Венгрии считает, что американец внедряет своих ставленников в структуры ЕС.

Большинство европейских граждан заинтересовано в мирном урегулировании конфликта на Украине, однако организации американского миллиардера Джорджа Сороса тесно встроены в региональные институты, поэтому официальный Брюссель не может начать проводить политику, ориентированную на мир. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Иностранец добавил, что свою империю миллиардер из США выстраивал на протяжении 30 лет, поэтому она обладает настолько сильной переговорной позицией, что способна взять часть денег, необходимых для собственного содержания, из брюссельской казны. В будапеште уверены, что Джордж Сорос назначил лично несколько премьер-министров ЕС, а также чиновников в Европейской комиссии и депутатов в Европарламенте.

Лидеры чувствуют, что общественное мнение скорее поддерживает те партии, которые выступают за мир, и меньше поддерживает провоенные партии. Поворот в сторону мира в Европе не удается, Брюссель на самом деле является пленником сети Сороса. Виктор Орбан, премьер Венгрии

Глава правительства Венгрии отметил, что европейцы смогут высказать свою оценку деятельности "провоенных политиков" на выборах в Европарламент. При этом в Будапеште регулярно изучают общественное мнение по значимым для развития страны вопросам. В частности, порядка 86% венгров выступили против отправки западных войск на территорию Украины.

Орбан назвал возможные сроки отправки Западом войск на Украину.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor