В Будапеште заметили, что абсурдные вещи могут стать реальностью.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан не исключил, что Вооруженные силы стран коллективного Запада окажутся на Украине через два или три месяца, поскольку предыдущее развитие регионального конфликта между Москвой и Киевом показывает, что невероятное поначалу становится реальностью спустя некоторое время. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Иностранец повторил тезис о том, что реальностью становится даже то, что сейчас кажется абсурдно и невозможно представить.

Я помню, когда немцы сказали, что не готовы отправлять Украине смертоносное оружие, пошлем лучше снаряжение, каски... А сейчас говорят, чтобы Германия передала Украине такие системы ракет, которыми можно ударить до Москвы или, как минимум, далеко вглубь России. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан не верит в победу Украины, заявил Такер Карлсон.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor