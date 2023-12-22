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Орбан назвал возможные сроки отправки Западом войск на Украину

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В Будапеште заметили, что абсурдные вещи могут стать реальностью.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан не исключил, что Вооруженные силы  стран коллективного Запада окажутся на Украине через два или три месяца, поскольку предыдущее развитие регионального конфликта между Москвой и Киевом показывает, что невероятное поначалу становится реальностью спустя некоторое время. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Иностранец повторил тезис о том, что реальностью становится даже то, что сейчас кажется абсурдно и невозможно представить.

Я помню, когда немцы сказали, что не готовы отправлять Украине смертоносное оружие, пошлем лучше снаряжение, каски... А сейчас говорят, чтобы Германия передала Украине такие системы ракет, которыми можно ударить до Москвы или, как минимум, далеко вглубь России.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан не верит в победу Украины, заявил Такер Карлсон.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан, отправка войск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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