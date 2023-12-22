Госдеп не стал комментировать заявления Дуды о ядерном оружии в Польше

Мэттью Миллер не оценил планы Варшавы по программе Nuclear sharing.

В американском внешнеполитическом ведомстве отказались комментировать слова польского президента Анджея Дуды о том, что Варшава готова разместить на собственной территории американское ядерное оружие. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер в ответ на вопрос СМИ.

У меня нет никаких комментариев. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что польский политик Анджей Дуда в интервью местному изданию Fakt заявил о том, что власти этой европейской страны готовы пойти на размещение ядерного оружия от США. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши, уточнил, что что при реализации данных планов в Кремле будут предприняты шаги для обеспечения национальной безопасности. В прошлый вторник, 30 апреля, заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский рассказал прессе о том, что Варшава подала заявку на участие в программе НАТО Nuclear sharing.

США сообщили о работе с Украиной над долгосрочными соглашениями по безопасности.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State