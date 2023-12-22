США сообщили о работе с Украиной над долгосрочными соглашениями по безопасности

Мэттью Миллер подтвердил сведения, ранее озвученные Владимиром Зеленским.

В американском внешнеполитическом ведомстве ведутся переговоры с властями киевского режима над долгосрочными соглашениями в сфере безопасности. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник заметил, что не может предоставить каки-либо подробности таких консультаций с украинскими делегатами.

Мы работаем над путями по предоставлению долгосрочной поддержки Украине в сфере безопасности, - сказал он. - И мы работаем над долгосрочными соглашениями в сфере безопасности <...>. Эти переговоры продолжаются. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 28 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил общественности о том, что представители его страны и Вашингтона в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве по безопасности ведут обсуждения, связанные с объемами оказания военной, финансовой и другой поддержки Киеву на следующее десятилетие.

Госдеп: США продолжат вводить санкции за сотрудничество между РФ и КНДР.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State