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Госдеп: США продолжат вводить санкции за сотрудничество между РФ и КНДР

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Мэттью Миллер рассказал о позиции Вашингтона в отношении возможного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Американское внешнеполитическое ведомство совместно с международными партнерами США будут продолжать вводить санкции за содействие якобы  осуществляемым поставкам оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. 

В настоящее время мы работаем с нашими партнерами, включая Австралию, Евросоюз, Японию, Новую Зеландию, Республику Корея и Великобританию, чтобы объявить о новых скоординированных санкциях в этом месяце.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее публично выступил перед СМИ с утверждением о том, что Москва якобы в обход резолюции Совета Безопасности Всемирной организации нарастила собственные поставки нефти на территорию Северной Кореи, в связи с чем власти в Вашингтоне не исключают введения соответствующих санкций.

В США оценивают статус здания, по которому ВВС Израиля нанесли удар в Дамаске.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, кндр, мэттью миллер, санкции, северная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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