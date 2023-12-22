В США оценивают статус здания, по которому ВВС Израиля нанесли удар в Дамаске

Мэттью Миллер рассказал о том, что сведения о статусе дипмиссии еще не установлены.

В американском внешнеполитическом ведомстве продолжают оценивать статус здания, по которому Венно-воздушные силы Израиля нанесли удар в Дамаске. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник объявил прессе о том, что пока что у администрации нет подтверждений того, что объект, расположенный на территории Сирии , носил статус дипломатической миссии. При этом в Госдепе добавили, что дипмиссии не долны подвергаться атакам.

Мы продолжаем оценивать точный статус этого объекта в Дамаске и не имеем окончательного решения по этому вопросу. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что иранское постоянное представительство при Всемирной организации заявило о том, что страна могла бы отказаться от ответных действий в отношении властей еврейского государства за воздушный удар по иранским дипломатическим объектам в Сирии в том случае, если бы Совет Безопасности ООН осудил эту атаку Израиля.

В США надеются, что убийство сыновей лидера ХАМАС не повлияет на переговоры по Газе.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State