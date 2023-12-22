В Госдепе оценили ситуацию в Харьковской области

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что Россия может предпринять шаги для дальнейшего продвижения на территории Харьковской области. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне заместитель официального представителя профильного ведомства Ведант Патель.
Мы ожидаем, что Россия попытается продвинуться и в Харькове. Возможно, Россия предпримет дальнейшие шаги в ближайшие недели. Мы не ожидаем какого-либо крупного прорыва.
Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США
В понедельник, 13 мая, украинский президент Владимир Зеленский, заслушав доклады от главнокомандующего армией киевского режима Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения российских Вооруженных сил на указанном направлении.
США продолжают изучать с G7 варианты использования замороженных активов РФ.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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