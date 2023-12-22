Ведант Патель оценил оперативную ситуацию на фронте для ВСУ.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что Россия может предпринять шаги для дальнейшего продвижения на территории Харьковской области. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне заместитель официального представителя профильного ведомства Ведант Патель.

Мы ожидаем, что Россия попытается продвинуться и в Харькове. Возможно, Россия предпримет дальнейшие шаги в ближайшие недели. Мы не ожидаем какого-либо крупного прорыва. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

В понедельник, 13 мая, украинский президент Владимир Зеленский, заслушав доклады от главнокомандующего армией киевского режима Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения российских Вооруженных сил на указанном направлении.

США продолжают изучать с G7 варианты использования замороженных активов РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State