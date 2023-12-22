  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:42
83
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В США надеются, что убийство сыновей лидера ХАМАС не повлияет на переговоры по Газе

0 0

Мэттью Миллер прокомментировал трагедию в секторе Газа.

В Американском внешнеполитическом ведомстве надеются, что расправа над сыновьями председателя политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании не повлияет на переговоры по освобождению заложников в секторе Газа. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Я определенно надеюсь, это не повлияет. Мы участвуем в них и надеемся на успешный исход.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 10 апреля руководство ХАМАС подтвердило сведения о том, что трое сыновей и четверо внуков Хании стали жертвами в результате удара израильских военнослужащих по лагерю беженцев, расположенного в северной части палестинского анклава на Ближнем Востоке. Соболезнования по поводу трагедии публично выразили президенты Ирана Эбрахим Раиси, Турции Тайип Эрдоган, Палестины Махмуд Аббас.

Госдеп: Украина может вступить в НАТО только после завершения конфликта.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, израиль, мэттью миллер, убийство, хамас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии