Мэттью Миллер оценил вопрос вступления Украины в состав военного блока.

Вступление Украины в НАТО может состояться только после завершения нынешнего регионального конфликта. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный дипломат прокомментировал слова постоянного представителя США при НАТО Джулианн Смит, которая публично заявила о том, что блок примет Киев в свои ряды, "когда придет время", а также лишь при согласии всех партнеров и по завершении боевых действий.

В конечном итоге этот процесс будет продвигаться вперед по окончании этого конфликта. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в сентябре 2022 года киевский режим подал официальную заявку на вступление в Североатлантический военный альянс в ускоренном порядке Руководители НАТО приняли 11 июля 2023 года итоговое заявление саммита в Вильнюсе, в котором выразили уверенность в том, что будущее Украины - блоковое. Однако в тексте упоминалось, что приглашение присоединиться к составу НАТО может быть направлено исключительно тогда, когда международные союзники придут к согласию и будут выполнены поставленные Западом условия.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State