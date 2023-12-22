США предупредили Иран, чтобы он не атаковал американские силы на Ближнем Востоке

Мэттью Миллер прокомментировал напряженность ситуации после атаки Израиля по Сирии.

Американское внешнеполитическое ведомство довело до властей в Иране предупреждение о том, чтобы страна не атаковала американские силы, расположенные на Ближнем Востоке после удара Израиля в Дамаске. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный специалист добавил, что в США обеспокоены риском эскалации напряженности в регионе с 7 октября 20234 года. По словам спикера, власти США регулярно занимаются дипломатией ради попытки снизить уровень опасности в палестинском анклаве.

Мы прямо дали понять иранскому правительству, что оно не должно использовать этот инцидент как предлог для нападения на американские войска или американские объекты в регионе. И мы продолжим разъяснять им. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В США заявили, что знают про атаки дронов на ЗАЭС и продолжают следить за ситуацией.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State