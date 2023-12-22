В США заявили, что знают про атаки дронов на ЗАЭС и продолжают следить за ситуацией

Мэттью Миллер призвал Москву и Киев воздержаться от эскалации, способной привести к ядерному кризису.

Американское внешнеполитическое ведомство находится в курсе недавней атаки беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию и продолжает следить за ситуацией. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный дипломат отметил, что администрация при президенте Джо Байдене продолжает призывать руководство в Москве к выводу российского персонала из режимного объекта, а также передать полный контроль над ЗАЭС властям киевского режима. В Вашингтоне рассчитывают, что Россия воздержится от любой деятельности, которая могла бы повлечь за собой атомную катастрофу.

Мы продолжаем следить за ситуацией на станции, в том числе через официальные отчеты МАГАТЭ, которое отмечает, что ущерб от этого удара беспилотников не поставит под угрозу ситуацию с ядерной безопасностью. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State