США ожидают от Израиля быстрого расследования удара по волонтерам в Газе

Мэттью Миллер раскрыл подробности реакции США на трагедию с World Central Kitchen в палестинском анклаве.

В американском внешнеполитическом ведомстве ожидают, что Израиль проведет оперативное расследование инцидента с воздушным ударом по гуманитарным сотрудникам организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа, а также привлечет в случае необходимости виновных лиц к ответственности. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник заметил, что власти страны рассчитывают, что со стороны еврейского государства подобные инциденты в будущем не повторятся.

Мы ожидаем, что они <...> проведут быстрое и прозрачное расследование. Если привлечение израильских военных уместно, то, конечно, ответственность должна быть. Мы будем ждать результатов этого расследования, прежде чем делать заключение. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Отвечая на вопрос о том, собирается ли Вашингтон проводить собственное расследование инцидента в связи с гибелью в результате удара американского гражданина, Миллер указал, что, будучи сотрудником Госдепа, не уполномочен это комментировать. За ответами он предложил обратиться в другие ведомства.

В Госдепе объяснили высокие потери среди гражданского населения в Газе тактикой ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State