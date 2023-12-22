В Госдепе объяснили высокие потери среди гражданского населения в Газе тактикой ХАМАС

Мэттью Миллер оценил действия ХАМАС и Израиля в палестинском анклаве.

Большие потери среди мирного населения, гуманитарных работников и журналистов в секторе Газа связаны с проводимой Израилем операции из-за действий и тактики палестинского радикального движения ХАМАС, которое использует гражданские лица в качестве живого щита. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Отчасти это связано с тем, что Израиль действует в невероятно сложных условиях, когда ХАМАС прячется за живыми щитами. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Иностранный чиновник добавил, что боевики ХАМАС, в частности, обустраивают огневые позиции в жилых домах, мечетях и зданиях больниц. По версии Госдепа США, еврейское государство обязано сделать все возможное для того, чтобы предупредить гибель мирных граждан в регионе. В СМИ попросили Мэттью Миллера прокомментировать вопрос того, почему из-за военной операции ЦАХАЛа в палестинском анклаве гибнет так много людей.

Госдеп не стал комментировать снятие санкций с бывшей "дочки" ВТБ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State