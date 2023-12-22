Госдеп не стал комментировать снятие санкций с бывшей "дочки" ВТБ

Мэттью Миллер отреагировал на ситуацию с Ost-West Handelsbank (OWH SE).

В американском внешнеполитическом ведомстве не будут комментировать снятие санкционного давления с бывшего европейского подразделения российского ВТБ. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник заметил, что Вашингтон продолжит вводить экономические ограничения, направленные против Москвы.

Относительно этого вопроса я перенаправлю вас в Министерство финансов США. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 2 апреля Управление по контролю за иностранными активами министерства по финансам в США сообщило о том, что профильное ведомство вывело из-под действия антироссийских санкций расположенное на территории Франкфурта-на-Майне бывшее европейское подразделение ВТБ. Речь идет о компании Ost-West Handelsbank (OWH SE). Дополнительно из санкционного списка исключены такие организации как VTB Bank Europe и VTB Bank Deutschland (прежние названия Ost-West Handelsbank). В настоящее время предприятие OWH SE отрицает права ВТБ на владение им, а также требует возврата дивидендов с 2013 года в размере свыше 433,8 миллионов евро. В руководстве ВТБ отмечали, что расценивает такие действия как политически мотивированные.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State