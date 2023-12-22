США предостерегли Азербайджан и Армению от обострения напряженности на границе

Мэттью Миллер оценил встречу по ситуации на госгранице Баку и Еревана в Брюсселе.

Власти Азербайджана и Армении должны удерживаться от обострения напряженности на государственной границе между двумя странами, а также от резких официальных заявлений по поводу обстановки в регионе. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранного чиновника сотрудники СМИ попросили прокомментировать заявление министерства по обороны Баку, которое зафиксировало факты размещения военнослужащими Еревана артиллерийских систем и других видов тяжелых вооружений на границе. В Вашингтоне пояснили, что единственным способом для обеспечения устойчивого мира остаются мирные переговоры.

Мониторинговая миссия ЕС заявила, что на армяно-азербайджанской границе спокойно и тихо, нет никаких необычных передвижений войск или артиллерии, несмотря на эти заявления. Мы предостерегаем и будем предостерегать от эскалации риторики и военных действий. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Вашингтон продолжит давать понять и Армении, и Азербайджану, что региональная эскалация "не отвечает ничьим интересам". Мэттью Миллера попросили прокомментировать сообщения о том, что на пятое апреля в Брюсселе планируется совместная встреча армянского премьер-министра Никола Пашиняна, государственного секретаря США Энтони Блинкена и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Чиновник добавил, что на мероприятии Госдеп напомнит о необходимости реформирования Армении ради достижения демократии и экономической устойчивости.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State