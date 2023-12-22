США беспокоит нежелание РФ и КНР продлевать санкции СБ ООН в отношении КНДР

Мэттью Миллер прокомментировал решение России применить право вето в Совбезе ООН в отношении КНДР.

В американском внешнеполитическом ведомстве обеспокоены нежеланием России и Китая продлевать санкционное давление Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник утверждал, что Россия использовала собственное право вето для блокировки проекта резолюции по продлению ограничений против КНДР, якобы "выполняя часть сделки" с Пхеньяном. Специалист добавил, что власти США намерены по-прежнему следовать ранее введенному в отношении КНДР санкционному режиму.

США крайне обеспокоены. К сожалению, Россия и Китай решили воспользоваться своим правом вето. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что Москва применила право вето в Совбезе всемирной организации и заблокировала представленный Вашингтоном проект резолюции по продлению до 30 апреля 2025 года мандата группы экспертов профильного комитета 1718 по санкциям в отношении КНДР. Известно, что 13 из 15 членов СБ ООН проголосовали "за". Китай воздержался в голосовании.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State