В Госдепе не видят причин для корректировки ядерных сил в ответ на учения РФ

Мэттью Миллер оценил готовность Москвы к новым военным учениям.

В американском внешнеполитическом ведомстве по-прежнему не видят причин для корректировки ядерных сил в ответ на решение российского руководства провести военные учения с собственным нестратегическим ядерным оружием. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Мы не видели никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления, равно как и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в пресс-службе министерства по обороне страны уточнили, что Генеральный штаб России начал подготовку к проведению маневров с ракетными соединениями "Южного" округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота.

В США заявили, что не намерены отправлять войска на Украину.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State