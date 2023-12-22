Программа Зеленого Марафона Сбербанка в Санкт-Петербурге 1 июня

Мероприятие пройдет в Приморском парке Победы (Крестовский пр., 23) с 7:00 до 15:00.

В Санкт-Петербурге уже в одиннадцатый раз состоится Зеленый Марафон Сбера. Принять участие в этом грандиозном семейном и спортивном празднике могут все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки.

Мероприятие пройдет в Приморском парке Победы (Крестовский пр., 23) с 7:00 до 15:00.

В программе большого семейного и спортивного мероприятия:

7:00 – сбор гостей. Регистрация участников забега и начало работы партнерского городка

9:10 – торжественное открытие Зеленого Марафона

9:17 – разминка

9:30 – старт основного забега 4,2 км

10:10 – открытие забега на 10 км

10:17 – разминка

10:30 – старт забега 10 км

12:30 – старт детского забега 420 м

13:30 – церемония награждения

15:00 – завершение мероприятия.

Также с 7:00 до 15:00 будут организованы развлекательные интерактивные локации для всей семьи и партнерские зоны от спортивно-развлекательных центров. На протяжении всего праздника для гостей будет работать детская игровая зона с развлечениями на любой вкус и зона отдыха.

Сбер приглашает всех желающих присоединиться к этому спортивному событию. Приходите с семьей, приглашайте друзей и знакомых, вам понравится!

Компания СберСтрахование защитила участников Зелёного Марафона от травм. Страховой полис не нужно оформлять отдельно, он включён в пакет участника. Страховая сумма для каждого из спортсменов составляет 500 тысяч рублей.

Фото: ВКонтакте/ Зелёный Марафон