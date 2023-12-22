СберСтрахование защитила участников Зелёного Марафона от травм

Полис с покрытием в 500 тыс. рублей входит в стартовый пакет каждого участника.

Все участники Зелёного Марафона Сбера застрахованы компанией СберСтрахование от травм на время забега. Страховой полис не нужно оформлять отдельно, он включён в пакет участника. Страховая сумма для каждого из спортсменов составляет 500 тысяч рублей.

В этом году Зелёный Марафон пройдёт в 11-й раз и станет самым крупным в истории соревнования. География проведения насчитывает 60 городов нашей страны, в каждом из них участники смогут выбрать дистанцию по своему предпочтению и уровню подготовки.

В Санкт-Петербурге центром мероприятия станет Приморский парк Победы (Крестовский пр., 23), в нём будут старт и финиш для каждого из маршрутов. В программе марафона: детские забеги длиной 420 м (для детей в возрасте 4−13 лет) и 4,2 км (для спортсменов 14−17 лет), а также дистанции на 4,2 км и 10 км — для совершеннолетних участников марафона.

По традиции марафон будет благотворительным — в этом году он посвящён проблеме инклюзивного образования детей в России. Соревнования пройдут 1 июня, в День защиты детей. Все собранные средства от регистрационных взносов будут направлены в благотворительный фонд "Вклад в будущее" для поддержки детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

Если страхового случая не удалось избежать, то участнику нужно обратиться в любую из медицинских зон, которые оборудованы на маршруте, получить помощь и справку о состоянии здоровья. После этого позвонить на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции по получению компенсации.

Фото: ВКонтакте/ Зелёный Марафон