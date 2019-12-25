Около 2000 человек приняли участие в "Кроссе нации" в Петербурге.

Петербург присоединился к Всероссийскому дню бега "Кросс нации". На территории спортивной школы олимпийского резерва в Парголово участие в массовом забеге приняли около 2000 человек в возрасте от 14 лет. Мероприятие посвятили Году единства народов России.

Для участников подготовили 2 дистанции на выбор - 5 и 10 км. На короткую дистанцию допускали спортсменов от 14 лет, а для участия в забеге на 10 км необходимо было достичь 18 лет. Губернатор Александр Беглов отметил, что город поддерживает массовые забеги, поскольку бег остается одним из наиболее доступных видов спорта.

В Петербурге сейчас оборудовано 1350 внутридворовых спортивных площадок. По словам губернатора, различными видами спорта на регулярной основе занимаются 3,3 млн жителей города в возрасте от 3 до 79 лет. Всероссийская акция "Кросс нации" проводится с 2002 года.

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Фото: pxhere