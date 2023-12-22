Президент Латвии отреагировал на то, как ЕС следует реагировать на атаки ВСу по объектам России.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в интервью американскому телеканалу CNN о том, что он не видит причин препятствовать киевскому режиму в нанесении ударов по российской территории западным оружием. Таким образом при балтийский политик прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о праве Вооруженных сил Украины бить по РФ оружием Запада. В Риге отметили, что разделяют такую точку зрения. Эдгарс Ринкевичс заметил, что генсек Североатлантического альянса прав, так как для международных союзников нет никакой рациональной, прагматичной причины не позволить украинским коллегам использовать это вооружение против России "самым эффективным образом".

То, что мы видим, на самом деле, является следствием нашей неспособности обеспечить Украину вооружением и введения ограничений на использование этого оружия для нанесения ударов по военным целям в России. Мы не говорим о городах или мирных гражданах, речь идет о законных военных целях. Эдгарс Ринкевичс, глава Латвии

Ранее в Москве, комментируя подобные высказывания в странах коллективного Запада, называли их безрассудными. Официальные лица заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Кремлем, поэтому Россия будет зеркально отвечать на такие призывы со стороны недружественных политиков.

Президент Латвии заявил о намерении добиваться гарантий для Украины по вступлению в НАТО.

Фото и видео: CNN