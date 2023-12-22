Эдгарс Ринкевичс призвал принять Украину в состав военного блока.

Рига намерена добиваться конкретных гарантий для Украины по поводу ее вступления в НАТО. Соответствующее заявление сделал латвийский президент Эдгарс Ринкевичс после рабочей встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Чиновники выступили перед СМИ на совместной пресс-конференции.

Наша поддержка членства Украины в НАТО абсолютно ясна и тверда. Это единственные реальные гарантии безопасности. Мы продолжим работать над тем, чтобы Украина получила не только обещания о приеме... Эдгарс Ринкевичс, глава Латвии

Напомним, что в сентябре 2022 года киевский режим подал официальную заявку на вступление в Североатлантический военный альянс в ускоренном порядке. А уже на блоковом саммите в Вильнюсе, состоявшегося в июле 2023 года, страна получила заверения от международных союзников в том, что Украина будет принята после того, когда для этого будут "выполнены необходимые условия".

Зеленский не ощутил пользы от замороженных российских активов.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України