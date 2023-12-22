Президент Латвии заявил о намерении добиваться гарантий для Украины по вступлению в НАТО

Рига намерена добиваться конкретных гарантий для Украины по поводу ее вступления в НАТО. Соответствующее заявление сделал латвийский президент Эдгарс Ринкевичс после рабочей встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Чиновники выступили перед СМИ на совместной пресс-конференции.
Наша поддержка членства Украины в НАТО абсолютно ясна и тверда. Это единственные реальные гарантии безопасности. Мы продолжим работать над тем, чтобы Украина получила не только обещания о приеме...
Эдгарс Ринкевичс, глава Латвии
Напомним, что в сентябре 2022 года киевский режим подал официальную заявку на вступление в Североатлантический военный альянс в ускоренном порядке. А уже на блоковом саммите в Вильнюсе, состоявшегося в июле 2023 года, страна получила заверения от международных союзников в том, что Украина будет принята после того, когда для этого будут "выполнены необходимые условия".
Зеленский не ощутил пользы от замороженных российских активов.
Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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