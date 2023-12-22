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Зеленский не ощутил пользы от замороженных российских активов

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Глава Украины рассказал о том, что первый шаг сделала Бельгия.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на то, что до сих пор нет "ощутимого результата" от использования замороженных российских активов в пользу Украины. По мнению главы государства, причиной такой ситуации является отсутствие законодательных решений, принятых бы на уровне Европейского Союза. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с коллегой из Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Ощутимого результата от использования замороженных активов России у Украины еще не было.

Владимир Зеленский, президент Украины

Иностранный политик заметил, что "первый ощутимый шаг" в 1,7 миллиарда евро Украина увидела от властей Бельгии. Эти денежные средства страна получит в виде "налогов на интерес от замороженных активов" России. Под национальным интересом Украины президент имел в виду доход от реинвестирования замороженных финансовых активов. Глава государства подчеркнул, что речь идет о доходе в размере от 15 до 18 миллиардов евро. В будущем Киев хочет получить 250-300 миллиардов от российских валютных замороженных активов, находящихся на территории Евросоюза и стран "Большой семерки".

Зеленский на фоне проблем с мобилизацией призвал вернуться украинцев призывного возраста.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України 

Теги: владимир зеленский, заморозка активов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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