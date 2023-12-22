Зеленский на фоне проблем с мобилизацией призвал вернуться украинцев призывного возраста

Глава Украины призвал украинцев вернуть из-за границы домой.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский призвал украинцев призывного возраста вернуться из-за границы в страну на фоне проблем с всеобщей мобилизацией. Глава государства заметил, что у него есть вопросы к тем соотечественникам, который оказались сейчас за пределами Украины. По словам политика, гражданам важно служить именно на территории страны не только на фронте и линии соприкосновения.

И я сейчас не говорю о том, кто должен быть на фронте. Если вы на Украине и вы не на фронте, то вы работаете. Если вы за границей и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы. Владимир Зеленский, президент Украины

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України