Президент Украины призвал США выделить финансирование для страны.

Позиция американского кандидата в президенты, действующего губернатора Флориды Рона Десантиса и республиканцев из Конгресса США, блокирующих выделение финансовой и военной помощи Украине, грозит оставить пенсионеров без социальных выплат. Соответствующее заявление сделал глава Украины Владимир Зеленский, выступая перед аудиторией в Риге. Участники встречи спросили у политика о том, как он относится к позиции Десантиса, который был возмущен направлением денежных средств от Вашингтона на выплаты чиновникам и пенсионерам в постсоветской республике. Владимир Зеленский понадеялся на то, что его коллега сможет изменить позицию и дать ВСУ миллионы.

Они и такие как он отказались помогать нашим военным зарплатой и сказали, что это вопрос исключительно Украины. А потом говорить, что на военных мы не можем, потому что мы страна НАТО... На зарплаты военным не давали, нам нужна была помощь на бюджет. Владимир Зеленский, президент Украины

Украинский президент пояснил, что в случае задержки с предоставлением финансовой помощи от международных партнеров, в первую очередь пострадают наиболее уязвимые категории населения. Он добавил, что в стране зарегистрировано порядка 12 миллионов пенсионеров, которые просто вымрут в том случае, если власти не дадут им пенсию.

Зеленский увидел в прекращении огня пользу только для России.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України