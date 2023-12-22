Зеленский увидел в прекращении огня пользу только для России

Глава Украины рассчитывает на помощь Запада.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский объявил о том, что что если дать России паузу или режим прекращения огня в два-три года, то она потом может "переехать" Украину. Политик в рамках совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом заметил, что пауза не будет означать остановку вооруженного конфликта и не станет предпосылкой для политического диалога. Москва же ранее заявляла о том, что готова к переговорам с Киевом, но рассматривать прекращение огня не будет.

Эта пауза поможет только РФ. Дать два-три года Российской Федерации? Она потом может переехать нас. Мы бы так не рисковали. И слава богу, что все это решается на Украине, поэтому пауз на пользу России точно не будет. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский указал иностранной прессе на то, что международные партнеры Киева не успевают наполнять склады Украины вооружением, однако все равно помогают ВСУ.

Ранее Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Литву.

Фото и видео: YouTube /Офіс Президента України