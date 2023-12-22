Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Литву

Глава Украины посетил Вильнюс.

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл с необъявленным рабочим визитом в Литву. Согласно официальному заявлению канцелярии местного президента Гитанаса Науседы, с иностранным гостем будут обсуждаться вопросы, связанные с ходом регионального конфликта, поддержкой армии киевского режима и интеграции Украины в НАТО и Евросоюз.

В среду президент Науседа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибывает в Литву. Они обсудят ход на Украине, поддержку Киева и интеграцию страны в ЕС и НАТО. канцелярия президента Литвы

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