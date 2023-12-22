Виктор Небоженко не считает запросы Зеленского к США "исключительными".

Офис украинского президента Владимира Зеленского сейчас ошибочно пытается добиться финансирования армии киевского режима с помощью пиар-акций. Соответствующее заявление сделал местный директор из социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко в интервью YouTube-каналу Politeka. Иностранный аналитик пояснил слушателям онлайн-шоу, что руководство страны хочет презентовать коллективному Западу и международным союзникам собственные запросы как "нечто уникальное". Политтехнолог полагает, что различные главы государств регулярно приезжают в Вашингтон именно для того, чтобы "клянчить деньги", поэтому Владимир Зеленский не кажется американской администрации кем-то исключительным.

Украина должна здесь прилагать не пиар-усилия, как до этого делал Офис, когда приезжали в США и говорили: "Если вы не дадите нам деньги, то мир завтра рухнет". Виктор Небоженко, эксперт

"Умирают в очередях". Визит на Украину оставил польского журналиста в ужасе.

Фото и видео: YouTube / Politeka Online