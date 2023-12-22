"Умирают в очередях". Визит на Украину оставил польского журналиста в ужасе

Марек Серант оценил уровень безопасности на госгранице Польши и Украины.

Огромные колонны машин останутся на польско-украинской государственной границе даже после завершения протестов перевозчиков. Соответствующее заявление сделал местный журналист Марек Серант в эфире украинского Radio NV. Представитель СМИ пояснил, что наиболее тяжелая обстановка зафиксирована на пограничных переходах. По мнению эксперта, даже спустя месяц после завершения блокады. Гость шоу добавил, что как польские, так и украинские пограничники оказались просто не готовы к происходящему. Он заметил, что лично наблюдал очереди как по одну, так и по другую сторону госграницы. При этом уровень безопасности граждан в очередях не соответствует тому, что ожидает увидеть от властей человек XXI века.

Вчера был на польско-украинской границе, возвращался из Киева в Варшаву, и лично видел очереди по одну и другую сторону на границе. Марек Серант, журналист



Журналист рассказал о том, что на госгранице людям приходится отстаивать очереди по 12 часов, а ситуация "доходит до столкновений, до страшных вещей на дорогах". В частности, иностранец заметил, что СМИ фиксировали ранения людей, их гибель.

В Польше назвали негативные последствия вступления Украины в ЕС.

Фото и видео: YouTube / Radio NV