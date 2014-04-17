В Польше назвали негативные последствия вступления Украины в ЕС

Михал Колодзейчак оценил важность введения ограничений для Киева по распространению сельскохозяйственной продукции.

Вступление Украины в Европейский союз может сильно навредить сельскому хозяйству региона. Соответствующее мнение высказал в эфире местной радиостанции RMF FM заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак. Чиновник пояснил, что в случае принятия киевского режима в состав Евросоюза от стран-членов требуется ввести ограничения по аграрно-промышленному комплексу. Власти считают, что такие меры помогут соблюсти национальные интересы. В качестве примера спикер напомнил, что когда Польша входила в состав ЕС, то Берлин на восемь лет заморозил собственный рынок труда для Варшавы.

В украинском сельском хозяйстве доминируют около 95 хозяйств. В состоянии ли вы себе вообразить сельскохозяйственное предприятие, в руках которого находятся, например, железнодорожная линия от Варшавы до Вроцлава. Михал Колодзейчак, замглавы Минсельхоза

Михал Колодзейчак подчеркнул, что сельскохозяйственные продукты из Украины не должны попадать в Польшу приблизительно в районе 20 лет после вступления Киева в ЕС.

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Фото и видео: YouTube / RMF24