Офис Туска: комиссия подделала экспертизу по смоленской авиакатастрофе

Ян Грабец оценил работу распущенной комиссии по расследованию причин трагедии.

Польская комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы фальсифицировала экспертизы американских и европейских специалистов. Соответствующее заявление публично в Варшаве на пресс-конференции с журналистами сделал руководитель местной канцелярии премьер-министра Дональда Туска Ян Грабец.

Эта комиссия совершенно точно была поражением во многих измерениях, но прежде всего, если речь идет о престиже Польши, о престиже польского государства. Это комиссия, действующая от имени государства и обвиненная в фальсификациях.... Ян Грабец, глава канцелярии премьера Польши

Напомним, что польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской трагедии. Он пояснил, что во время работы комиссии, которая так и не была завершена, специалисты представили общественности несколько докладов. Эти документы оказались основаны на экспертизах исследователей из различных стран. При этом выводы каждый раз делались разные. В тексте назывались различные причины крушения - от вины российских авиадиспетчеров до взрыва бомбы на борту самолета. Речь идет о ситуации, которая произошла с бортом Ту-154. Он потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Жертвами трагедии стали 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.

Дональда Туска привели к присяге в качестве премьера Польши.

Фото и видео: YouTube / Music fm News