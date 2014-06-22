Дональда Туска привели к присяге в качестве премьера Польши

Торжественная церемония прошла в президентском дворце.

Премьер-министр Польши Дональд Туск официально вступил в должность. Об этом сообщили в Канцелярии главы республики.

Торжественная церемония прошла в президентском дворце. Нового премьера привел к присяге президент Польши Анджей Дуда. Отмечается, что вслед за Туском присягу примут другие члены его правительства.

Напомним, 11 декабря сейм выразил вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого и выбрал Дональда Туска кандидатом на должность премьера. Туск уже возглавлял польское правительство с 2007-го по 2014 года.

Ранее мы сообщали, что премьер Польши Моравецкий подал в отставку после парламентских выборов.

Фото: YouTube / Telewizja Republika