Петербург может потерять 780 млрд рублей в год из-за климатических изменений

Городской администрацией был утвержден региональный план адаптации к изменению климата в декабре прошлого года.

Согласно оценке петербургских властей, изменение климата может ежегодно обходиться городу в 780 млрд рублей убытков. Эта цифра была получена в ходе разработки регионального плана адаптации к климатическим изменениям, однако конкретные статьи расходов, по которым будут происходить потери, пока не уточнены. Было выявлено 17 различных климатических рисков. Эти данные приводит издание "Деловой Петербург".

Как отметила председатель комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселёва, городской администрацией был утвержден региональный план адаптации к изменению климата в декабре прошлого года. Этот план рассчитан до 2050 года и включает в себя такие меры, как развитие "водно–зелёного каркаса" Петербурга, создание лесопаркового зелёного пояса, сохранение экологического потенциала лесов, а также расширение системы берегозащиты.

В дополнение к этому, ведется работа по обновлению действующих нормативных актов. Уже были пересмотрены данные по интенсивности выпадения осадков в городе, которые используются при гидравлических расчетах, а также при определении уклонов, сечений труб и плотности сети водоотведения.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 28 мая местами прошли грозовые дожди.

Фото: Piter.TV