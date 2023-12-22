В Петербурге 28 мая местами пройдут грозовые дожди

Температура воздуха в Петербурге +26…+28 градусов.

Во вторник, 28 мая, влияние антициклона на погоду Северной столицы будет ослабевать. В послеполуденные часы в небе появятся очаги кучево-дождевых облаков, местами пройдут кратковременные дожди ливневого характера, возможны грозы, в отдельных районах град. Такой прогноз дали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +26…+28 градусов, в Ленинградской области +24…+29 градусов. Ветер южный 3-8 м/с, при грозе порывистый.

В среду местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза и +26…+28 градусов.

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Фото: Piter.tv