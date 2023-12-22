И "желтый" уровень – из-за высокой пожароопасности и грозы.

В Петербурге объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномальной жары и "желтый" уровень – из-за высокой пожароопасности и грозы. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в городской администрации.

По информации Росгидрометцентра, в Петербурге до полудня 30 мая объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды. "Оранжевый" уровень означает опасную погоду. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 7-10 градусов выше нормы.

В связи с риском возникновения пожаров до полудня 30 мая также объявлен "желтый" уровень пожарной опасности. "Желтый" уровень погодной опасности до восьми часов вечера 28 мая также объявлен в связи с грозами. Сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.

Жителей и гостей города просят проявлять особую осторожность. Накануне петербурженка попала в реанимацию после принятия солнечных ванн. У неё диагностировали солнечный ожог 80% тела первой степени и 2% – второй степени.

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Фото: Piter.tv